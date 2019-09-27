Рош ха-Шана в Украине: в Умань приехали полицейские из Израиля для защиты хасидов
15:44, 27 сентября 2019Общество
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Израильских правоохранителей проинструктировали относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.
Израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями / пресс-служба полиции Израиля
В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, чтобы помогать следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.
Читайте такжеВ Украину на празднование иудейского нового года съезжаются хасиды (видео)Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Черкасской области.
Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.
Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.
Как ранее сообщал УНИАН, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, чтобы посетить могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана.
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