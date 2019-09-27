Рош ха-Шана в Украине: в Умань приехали полицейские из Израиля для защиты хасидов

Израильских правоохранителей проинструктировали относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, чтобы помогать следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Читайте такжеВ Украину на празднование иудейского нового года съезжаются хасиды (видео)Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

Как ранее сообщал УНИАН, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, чтобы посетить могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана.