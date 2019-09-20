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В Голосеевском районе Киева горит дом, в котором два года назад произошел взрыв - соцсети (фото)

18:59, 20 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве произошел пожар в заброшенном доме / фото dtp.kiev.ua

Об этом сообщают в группе "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Горит дом, который взорвался два года назад, возле гостиницы "Мир". На месте работают две машины ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе станции метро "Голосеевская" наблюдается сильное задымление.

Информации о пострадавших пока нет.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в Киеве произошел взрыв во втором подъезде трехэтажного дома вблизи станции метро «Голосеевская». По информации правоохранительных органов, в доме взорвался газ. В результате взрыва погибло двое людей.

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Теги: #пожежа#Київпогода в Киеве