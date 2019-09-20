В Киеве мужчину забили до смерти и вытащили труп на улицу

На теле погибшего обнаружены множественные ссадины и ушибы, а в комнате есть следы крови, которые пытались затереть рубашкой.

В пятницу, 20 сентября, в Киеве по адресу улица Приколейная, 21 обнаружили труп мужчины. Тело с множественными ссадинами лежало под двухэтажным зданием. Для разбирательства прибыли правоохранители.

Вызов на линию «102» поступил около 07:20. Об этом сообщает "Информатор".

По словам правоохранителей, в здании находится общежитие. Компания из четверых мужчин сидела ночью и распивала спиртные напитки. Один из них ушел спать, а погибший и два родных брата остались. На утро под зданием общежития мужчину 1978 года обнаружили без сознания. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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На теле погибшего обнаружены множественные ссадины и ушибы, а в комнате есть следы крови, которые пытались затереть рубашкой. Все трое мужчин на месте. Они находятся в состоянии алкогольного опьянения и утверждают, что ничего не помнят. Правоохранители опрашивают мужчин. Предварительно, смерть наступила в результате телесных повреждений.

Полиции придется разобраться, что именно произошло и детали случившегося. На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управления полиции Киева. Подробности выясняются.