В столице мужчина ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и дачи объяснений.

В Киеве злоумышленник подошел к депутату Киевсовета и ударил его кирпичом по голове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове", - говорится в сообщении.

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Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и дачи объяснений.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей относительно состояния здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события", - добавили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, утром 18 сентября стало известно об избиении заместителя председателя КГГА Владимира Солончака.