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Вандалы разрисовали граффити Почтовую площадь в Киеве (фото)

12:43, 19 сентября 2019
Происшествия
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 Фото: Информатор

Об этом сообщает «Информатор».

На снимках видно, что хулиганы баллончиками с краской зарисовали окна, стены и фасады на Почтовой площади.

фото: Информатор
фото: Информатор
фото: Информатор

Как сообщал УНИАН, на днях неизвестные лица осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста в Богдановке Домановского района Николаевской области.

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Теги: #Киев#вандализмпогода в Киеве