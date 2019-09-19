Вандалы разрисовали граффити Почтовую площадь в Киеве (фото)

Хулиганы зарисовали окна, стены и фасады на Почтовой площади.

В Киеве вандалы разрисовали Почтовую площадь надписями и граффити.

Об этом сообщает «Информатор».

На снимках видно, что хулиганы баллончиками с краской зарисовали окна, стены и фасады на Почтовой площади.

Как сообщал УНИАН, на днях неизвестные лица осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста в Богдановке Домановского района Николаевской области.