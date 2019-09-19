Вандалы разрисовали граффити Почтовую площадь в Киеве (фото)
12:43, 19 сентября 2019Происшествия
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Хулиганы зарисовали окна, стены и фасады на Почтовой площади.
Фото: Информатор
В Киеве вандалы разрисовали Почтовую площадь надписями и граффити.
Об этом сообщает «Информатор».
На снимках видно, что хулиганы баллончиками с краской зарисовали окна, стены и фасады на Почтовой площади.
фото: Информатор
фото: Информатор
фото: Информатор
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