Бил ножом в живот и шею: в Одессе мужчина пытался убить жену в лифте

Злоумышленник думал, что убил свою супругу.

Киевский районный суд Одессы сегодня арестовал гражданина Украины, уроженца Ирака Фейсала Хазаля Гелана, задержанного за попытку убийства своей жены в кабине лифта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры №1 55-летний мужчина взят под стражу.

«Во время ссоры в лифте он достал нож, который принес с собой, и начал наносить ей удары в область ног, живота и шеи. Когда окровавленная женщина упала на пол кабины лифта, муж решил, что довел преступление до конца и скрылся», - сообщили в пресс-службе.

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В качестве меры пресечения избрано содержание в СИЗО без права внесения залога.

В ходе следственно-оперативных мероприятий злоумышленник был задержан правоохранительными органами на территории Одесской области.

«Сейчас 43-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) продолжается», - сообщили в пресс-службе.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что 11 сентября обнаружили и задержали подозреваемого пограничники Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы «Староказачье». В частности, злоумышленник передвигался на мотоцикле.

Задержанного сразу передали полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области при попытке пересечь государственную границу был задержан уроженец Ирака, гражданин Украины Фейсал Хазаль Гелан, который 11 сентября нанес своей жене Татьяне Бурчановой тяжелые ножевые ранения, после чего пытался покинуть Украину.

Он набросился на супругу в лифте дома, где она временно проживала у родственницы, и нанес 9 ножевых ранений.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Родственники опасаются, что супруг, который неоднократно отказывался дать развод жене, попытается «откупиться и выйти на свободу». Поэтому сегодня возле здания райсуда состоялся пикет, в котором приняла участие София Гелан – дочь потерпевшей и подозреваемого. Девушка пришла с плакатом: «Я хочу, чтобы он сел».

Она сообщила журналистам, что ее мать находится в реанимации в критическом состоянии. В результате девяти ножевых ранений она потеряла много крови, у нее повреждены желудок, легкое, печень, кишечник, а также порезана шея.

По ее словам, на протяжении почти 20-летнего брака отец избивал и унижал мать, не давал развод, шантажируя, в том числе «финансовыми проблемами».

Недавно женщина все-таки решила развестись и, чтобы обезопасить себя, переехала к сестре, где супруг ее разыскал и подстерег.