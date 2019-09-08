В Киеве мужчина нанес себе жуткие смертельные раны флаконом духов (фото, видео, 18+)

На теле погибшего нашли несколько глубоких порезов: один на шее, и два на руках.

Утром 8 сентября на улице Анны Ахматовой в Киеве обнаружили тело мужчины в луже крови. Прибывшие на место медики констатировали его смерть, неподалеку нашли предсмертную записку.

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Как сообщает «Информатор», сообщение о трагедии правоохранители получили около 6 утра. Полиция выяснила, что мужчина сидел на лавке неподалеку еще с 4 утра. По камерам видно, что он был в этом районе и периодически перемещался с места на место. Позже очевидцы увидели окровавленного мужчину на тротуаре и вызвали скорую, но медики спасти его не успели.

При осмотре полицейские выяснили, что причиной смерти предварительно стала потеря крови. На теле нашли несколько глубоких порезов: один на шее, и два на руках.

В 15 метрах от тела обнаружили крупную лужу крови и сумку с личными вещами. Среди крови были осколки флакона от духов.

Приведенные ниже фото- и видеоматериалы не рекомендуется смотреть несовершеннолетним и людям с нестабильной психикой.

При осмотре ни документов, ни мобильного телефона у погибшего не нашли. Полицейским удалось лишь найти записку с именем Света и номером телефона.

Личность погибшего не установлена. На вид ему около 30 лет. Подробности трагедии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели утром 8 сентября извлекли из озера в Голосеевском районе тело женщины. Медики могли лишь констатировать ее смерть.