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В Киеве из озера на Теремках достали тело женщины (видео)

13:09, 08 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве нашли труп женщины / фото - Информатор

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Как сообщает «Информатор», информация о страшной находке поступила правоохранителям около 07:20. В озере недалеко от улицы Маршала Конева увидели тело без признаков жизни. На место выехали экстренные службы.  

Спасатели достали женщину из воды, она находилась на поверхности, в нескольких метрах от берега. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет.

Погибшая была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли. На противоположном берегу лежал рюкзак, который может принадлежать погибшей.

Подробности инцидента выясняет полиция.

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Теги: #полиция#Киев#телопогода в Киеве