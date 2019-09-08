В Киеве из озера на Теремках достали тело женщины (видео)

Личность погибшей не установлена, на вид ей около 35-40 лет.

Столичные спасатели утром 8 сентября извлекли из озера в Голосеевском районе тело женщины. Медики могли лишь констатировать ее смерть.

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Как сообщает «Информатор», информация о страшной находке поступила правоохранителям около 07:20. В озере недалеко от улицы Маршала Конева увидели тело без признаков жизни. На место выехали экстренные службы.

Спасатели достали женщину из воды, она находилась на поверхности, в нескольких метрах от берега. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет.

Погибшая была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли. На противоположном берегу лежал рюкзак, который может принадлежать погибшей.

Подробности инцидента выясняет полиция.

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