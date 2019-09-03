На столичном мосту Патона произошло масштабное ДТП, Печерск парализовали пробки (фото)
19:56, 03 сентября 2019Происшествия
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Информация о пострадавших и причинах ДТП пока отсутствует.
Киев оперативный
На мосту Патона в Киеве столкнулись сразу четыре машины, в результате чего в сторону левого берега образовалась пробка.
Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".
Затор тянется по бульвару Дружбы Народов и Набережному шоссе до поворота на мост.
карта Google
Информация о пострадавших и причинах ДТП пока отсутствует.
Как сообщал УНИАН, еще одно серьезное ДТП произошло на мосту Патона 2 сентября. В результате аварии капот автомобиля Audi был смят полностью.
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