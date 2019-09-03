На столичном мосту Патона произошло масштабное ДТП, Печерск парализовали пробки (фото)

Информация о пострадавших и причинах ДТП пока отсутствует.

На мосту Патона в Киеве столкнулись сразу четыре машины, в результате чего в сторону левого берега образовалась пробка.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

Затор тянется по бульвару Дружбы Народов и Набережному шоссе до поворота на мост.

Информация о пострадавших и причинах ДТП пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, еще одно серьезное ДТП произошло на мосту Патона 2 сентября. В результате аварии капот автомобиля Audi был смят полностью.