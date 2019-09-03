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На столичном мосту Патона произошло масштабное ДТП, Печерск парализовали пробки (фото)

19:56, 03 сентября 2019
Происшествия
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Киев оперативный

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

Затор тянется по бульвару Дружбы Народов и Набережному шоссе до поворота на мост.

карта Google

Информация о пострадавших и причинах ДТП пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, еще одно серьезное ДТП произошло на мосту Патона 2 сентября. В результате аварии капот автомобиля Audi был смят полностью.

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Теги: #Киев#ДТП#мост Патонапогода в Киеве