В Киеве на Позняках Lanos на скорости влетел в припаркованный Volkswagen, есть погибший
В воскресенье, 1 сентября, на улице Ревуцкого, 7 в Киеве произошла смертельная авария. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель одного из них.
Об этом сообщает "Информатор".
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Отмечается, что водитель Daewoo Lanos на большой скорости двигался по улице Ревуцкого в сторону улицы Здолбуновской. На одном из участков дороги автомобиль неожиданно задел колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan.
Удар был настолько сильным, что Tiguan развернуло и отбросило на тротуар, а водитель Daewoo погиб на месте. Кровь погибшего водителя отправят на проверку уровня содержания алкоголя.
Как сообщал УНИАН, 31 августа в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек.