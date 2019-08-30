Обвал дома в Дрогобыче: суд арестовал двух коммунальщиков
Дрогобычский горрайонный суд избрал двум работникам ЖЭКа, который обслуживал дом, обрушившийся 28 августа, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца (с 6:00 до 21:00).
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Полиция объявила главному инженеру и начальнику участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда подозрение в служебной халатности, что привело к обвалу дома в городе Дрогобыче.
Следователь полиции и прокурор просили суд вынести подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.
Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.
В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.