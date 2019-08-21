Под Киевом задержали экс-главу спецназа МВД Грузии по подозрению в разбое

Вместе с экс-главой спецназа были задержаны еще двое бывших полицейских Грузии. Все они участвовали в АТО на Донбассе.

Под Киевом правоохранительные органы задержали по обвинению в разбое троих граждан Грузии, двое из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Грузия Online.

Отмечается, что 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили были задержаны в Борисполе Киевской области.

Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Занадзе работал в МВД с 2004 по 2013 годы, а Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое участвовали в АТО на Донбассе, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

Читайте такжеВ Одессе за разбойное нападение задержаны рецидивист и его подельник-иностранец (видео)

По информации правоохранителей, они проникли в дом предпринимателя и связали его, угрожая огнестрельным оружием. После этого, забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль.

Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). Факт задержания также подтвердили в МВД Грузии, отметив, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования дела.

По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины заявляют об инсценировке заказного убийства двух женщин в Броварах Киевской области.