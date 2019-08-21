В Житомире поезд сбил 12-летнюю девочку, которая выгуливала собаку вблизи железнодорожных путей
11:25, 21 августа 2019Происшествия
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Ребенок пытался спасти домашнего любимца, который выбежал на колею навстречу поезду.
Ребенок получил черепно-мозговую травму, травмы рук и ног / фото: pictionary.wikia.com
В Житомире 12-летняя девочка выгуливала собаку и попала под поезд.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, трагедия произошла сегодня около 7:45 в Житомире.
«Предварительно, 12-летняя девочка утром выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником. В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти собаку, в результате чего сильно травмировалась», - рассказали в полиции.
Там также уточнили, что девочка получила черепно-мозговую травму головы, травмы рук и ног, и т.п..
Сейчас она находится в реанимации одной из больниц города. Медики оказывают ей помощь. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства этого происшествия.
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