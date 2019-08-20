На Кировоградщине задержали экс-сотрудника СБУ, избившего посетителя кафе

Военнослужащий причинил мужчине телесные повреждения средней тяжести

Во вторник, 20 августа, задержали бывшего сотрудника Управления СБУ в Кировоградской области, который находился в розыске с 25 июля после конфликта с посетителем кафе города Гайворон.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В конце июля 2018 года произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон.

«Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо. После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, чем причинил телесные повреждения средней тяжести», - говорится в сообщении.

После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия, а 25 июля его объявили в розыск.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей будет рассматривать Заводской районный суд Николаева. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября "блогера" Артура Сороченка, подозреваемого в избиении ветерана Антитеррористической операции (ныне – Операции объединенных сил).