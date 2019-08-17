Сотрудница НАБУ попала в ДТП: ведомство начало расследование

По результатам расследования в Бюро будут принимать решение относительно нее.

В Национальном антикоррупционном бюро проводят расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудницы ведомства.

Об этом сообщается на странице Бюро в Facebook.

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«Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро осуществляет расследование по факту ДТП, произошедшего 1 июля 2019 года при участии сотрудницы НАБУ. Выводы расследования станут основанием для принятия дальнейших решений в отношении сотрудницы Бюро», - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что о результатах расследования общество будет проинформировано дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто.