Сотрудница НАБУ попала в ДТП: ведомство начало расследование
В Национальном антикоррупционном бюро проводят расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудницы ведомства.
Об этом сообщается на странице Бюро в Facebook.
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«Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро осуществляет расследование по факту ДТП, произошедшего 1 июля 2019 года при участии сотрудницы НАБУ. Выводы расследования станут основанием для принятия дальнейших решений в отношении сотрудницы Бюро», - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что о результатах расследования общество будет проинформировано дополнительно.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто.