Смертельный пожар в Одессе: в полиции показали, как сгоревший отель выглядит изнутри (видео)

В некоторых местах потолок полностью обвалился.

Полиция одесской области обнародовала видео, где показано, как изнутри выглядит отель "Токио Стар", в результате пожара в котором погибли 8 человек.

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале одесской полиции.

На нем видно, что огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок полностью обвалился. Стены и полы помещения покрыты копотью и пеплом.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одесском отеле "Токио Стар" произошел масштабный пожар. В результате инцидента 8 человек погибли, еще 10 были госпитализированы.