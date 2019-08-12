СБУ получила сообщение о минировании всех киевских мостов, аэропорта и вокзала

Мосты через Днепр не будут перекрывать, самолеты будут отправляться и прибывать по расписанию, а вот пассажиров Центрального железнодорожного вокзала эвакуируют.

На электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании всех киевских мостов, аэропорта и железнодорожного вокзала.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Ближчик.

“Поступило анонимное сообщение в адрес колл-центра СБУ о том, что заминирован ряд медицинских заведений, мосты, вокзалы, аэропорт, торговые центры”, - сказала Ближчик. Она также уточнила, что речь идет об аэропорте “Киев”.

Пресс-секретарь полиции Киева рассказала, что в связи с этим сообщением мосты через Днепр перекрывать не будут, самолеты будут отправляться и прибывать по расписанию, а вот пассажиров Центрального железнодорожного вокзала эвакуируют для проведения поиска взрывчатки.

“Перекрытие мостов повлечет транспортный коллапс. Туда выехала патрульная полиция будет осматривать мосты в пределах своих полномочий. Также на все объекты выехали профильные специалисты. С железнодорожного вокзала состоится эвакуация, в аэропорту есть своя служба безопасности, однако думаю, что самолеты будут отправляться в штатном режиме, как и поезда, как это случается всегда”, - сообщила Ближчик.

Напомним, 31 июля аноним «заминировал» все больницы, церкви и гостиницы Львова.