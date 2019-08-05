В Кривом Роге задержан мужчина, который находился в розыске за надругательство над Флагом Украины

Мужчина доставлен к месту отбывания наказания.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители 3 августа задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

38-летний житель Кривого Рога 9 сентября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственном флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Поскольку мужчина уже имел условную судимость за кражу, Долгинцевский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за надругательство над Государственным флагом (ч. 1 ст. 338 УК), а также на год и 1 месяц за предыдущую кражу. Таким образом мужчина был приговорен судом в целом к 3 годам и одному месяцу лишения свободы.

Обжалование им приговора Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений. Злоумышленник не явился на судебное заседание и начал скрываться от правоохранительных органов. 3 августа в рамах операции «Розыск» полиция задержала разыскиваемого преступника.

Мужчина доставлен к месту отбывания наказания.