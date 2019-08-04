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В Карпатах 14-летняя девушка заблудилась во время сбора ягод

01:42, 04 августа 2019
Происшествия
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Спасатели ищут в Карпатах 14-летнюю девушку / фото ГСЧС

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Отмечается, что вечером 2 августа в Службу спасения позвонили жители Раховщины и сообщили, что во время сбора ягод, в районе долины Щавул, заблудилась 14-летняя девушка.

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По их словам, после обеда они отправились группой из 9 человек в горную местность для сбора ягод, договорившись встретиться через некоторое время в нужном месте. Однако девушка не пришла.

Они организовали поиски своими силами, а когда вечером ребенка не нашли, решили позвонить спасателям.

В настоящее время девушку ищут 12 спасателей на 3 единицах техники из двух горных поисково-спасательных отделений и местное население. Кроме того, для обследования пограничных участков привлечены пограничников Мукачевского отряда.

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Теги: #Карпаты#ГСЧС Украины