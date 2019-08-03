На Сумщине полицейские спасли мужчину после двух суток сидения в болоте

Мужчина пошел в гости к знакомым и заблудился.

В Сумской области полицейские спасли 59-летнего мужчину, который застрял в болоте и просидел там почти двое суток.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении родного дяди, который живет в селе Зорино Ямпольского района.

Полицейские выехали к месту жительства пропавшего.

Как выяснилось, мужчина болел и никогда не покидал дом. Поэтому когда соседи увидели на его дверях замок, сразу позвонили племяннице. Когда она приехала, начали поиски пропавшего. Через сутки неудачных попыток установить место нахождения мужчины, они позвонили на линию "102".

Поиски в селе результатов не дали, поэтому правоохранители начали прочесывать прилегающую к селу территорию.

"Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его. Мужчина был обессилен, никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить. Уже потом вспомнил, как пошел в гости к знакомым и заблудился. В болотной ловушке он был фактически двое суток", - сообщил начальник Ямпольского отделения полиции Николай Кулиш.

Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.