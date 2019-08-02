В Винницкой области в ДТП травмированы пятеро детей

Автомобиль ВАЗ во время поворота столкнулся с автомобилем Renault, который двигался позади него.

В Немировском районе Винницкой области в ДТП травмировались пятеро малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Автопроисшествие с участием автомобилей Renault и ВАЗ-2105 случилось 1 августа около 12.30 вблизи села Кудлай.

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Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ во время поворота столкнулся с автомобилем Renault, который двигался позади него.

29-летний водитель Renault и двое его пассажиров не пострадали. В больницу доставлены водитель и пассажиры ВАЗа. После осмотра врачей 41-летнего мужчину отпустили домой.

Несовершеннолетние дети, 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 годов рождения с разной степени телесными повреждениями госпитализированы.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как сообщал УНИАН, сегодня около семи часов утра в центре Днепра пьяный водитель иномарки Hyundai Getz врезался в маршрутку с пассажирами MercedesSprinter, в результате 11 человек госпитализированы.