В Одессе умер 20-летний нацгвардеец, пытавшийся застрелиться в райсуде

Нацгвардия воьмет на себя финансирование похорон солдата.

20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, 20-летний солдат, госпитализированный после ранения в одесскую городскую больницу №10 (Малиновский район Одессы), ночью умер в реанимации.

«Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью», - сообщили в объединении.

По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины.

Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением.

Вчера потерпевшего, призванного на службу из Тернополя в мае текущего года, прооперировали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Вчера сообщалось, что нацгвардеец остается в критическом состоянии.