В Одесской области суд арестовал пенсионера, изнасиловавшего 9-летнего мальчика
Сегодня в Одесской области суд арестовал без права на залог пенсионера, который подозревается в изнасиловании 9-летнего мальчика.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Измаильской местной прокуратуры 26 июля взят под стражу без права на залог 63-летний житель района.
Следствием установлено, что 23 июля мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика, который пришел порыбачить на пруд, расположенный возле села.
В качестве меры пресечения подозреваемому – охраннику пруда – суд определил меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Альтернатива в виде внесения залога не предусмотрена.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Измаильского отдела полиции.
В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что мальчик приехал в гости к родственникам в Измаильский район из другого района области.
Как сообщал УНИАН, 23 июля в Измаильском районе Одесской области за изнасилование 9-летнего мальчика задержан 63-летний охранник пруда, в котором ребенок ловил рыбу.