В центре Харькова сбили курьера Glovo на велосипеде
В четверг, 25 июля, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры в результате ДТП пострадал велосипедист – курьер службы доставки Glovo.
Читайте такжеВ Харькове и пригороде неизвестные взорвали два банкомата (фото, видео)
Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.
"На проспекте Науки машина сбила велосипедиста, курьера Glovo. Его уже увезли на скорой", - написали свидетели случившегося.
В пресс-службе областного управления патрульной полиции подтвердили информацию об аварии. По их данным, инцидент с участием автомобиля Renault случился около 10:00.
Пострадавшего мужчину забрали медики и доставили в больницу. Обстоятельства случившегося и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области случилось дорожно-транспортного происшествие с участием служебного автомобиля полиции.