В центре Харькова сбили курьера Glovo на велосипеде

По данным правоохранителей, мужчину забрали медики и доставили в больницу.

В четверг, 25 июля, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры в результате ДТП пострадал велосипедист – курьер службы доставки Glovo.

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Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.

"На проспекте Науки машина сбила велосипедиста, курьера Glovo. Его уже увезли на скорой", - написали свидетели случившегося.

В пресс-службе областного управления патрульной полиции подтвердили информацию об аварии. По их данным, инцидент с участием автомобиля Renault случился около 10:00.

Пострадавшего мужчину забрали медики и доставили в больницу. Обстоятельства случившегося и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области случилось дорожно-транспортного происшествие с участием служебного автомобиля полиции.