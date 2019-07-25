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В центре Харькова сбили курьера Glovo на велосипеде

14:51, 25 июля 2019
Происшествия
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Курьера Glovo сбил Renault / Фото: ХХ

В четверг, 25 июля, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры в результате ДТП пострадал велосипедист – курьер службы доставки Glovo.

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Об этом сообщили очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.

"На проспекте Науки машина сбила велосипедиста, курьера Glovo. Его уже увезли на скорой", - написали свидетели случившегося.

В пресс-службе областного управления патрульной полиции подтвердили информацию об аварии. По их данным, инцидент с участием автомобиля Renault случился около 10:00.

Пострадавшего мужчину забрали медики и доставили в больницу. Обстоятельства случившегося и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области случилось дорожно-транспортного происшествие с участием служебного автомобиля полиции.

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Теги: #ДТП#Харьковпогода в Харькове