В Киеве арестовали 29-летнего парня, который пытался утопить незнакомую бабушку в Русановском канале

Следствие предлагает назначить 29-летнему подозреваемому стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

В Киеве арестован 29-летний злоумышленник, который пытался утопить пожилую женщину в Русановском канале.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, соответствующее решение принял Днепровский райсуд столицы 23 июля.

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В ведомстве напомнили, что утром 19 июля подозреваемый, во время пробежки возле Русановского канала, увидел незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в воду, подплыл к потерпевшей и дважды пытался ее утопить, удерживая руками ее голову под водой без доступа воздуха. Женщине удалось спастись. Злоумышленник тем временем с места происшествия скрылся, однако через несколько часов его задержали правоохранители.

Действия 29-летнего задержанного квалифицированы по части 2 статьи 15 п.7 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

В настоящее время решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Досудебное следствие продолжается, добавили в прокуратуре.