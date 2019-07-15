В Киеве на Atlas Weekend пропал 20-летний парень (видео)

20-летний парень выходил на связь на Atlas Weekend 11 июля около 20:00. Был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку.

В Киеве на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНГ, пропал Онищенко Вадим Михайлович 1999 года рождения.

Парень позвонил матери, когда с Крещатика отправлялся на фест, после этого телефон был включен еще сутки, но Вадим трубку больше не брал.

Читайте такжеВ Одесских катакомбах потерялись четыре человека

20-летний парень выходил на связь на Atlas Weekend 11 июля около 20:00. Был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку. Приметы: выглядит на 20-22 года, шатен, зеленые глаза. При наличии любой информации о местонахождении Вадима, просьба сообщить по номеру (096) 311-83-42 - мама Наталья или на линию «102».