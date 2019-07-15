В Киеве на Atlas Weekend пропал 20-летний парень (видео)
18:15, 15 июля 2019Происшествия
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20-летний парень выходил на связь на Atlas Weekend 11 июля около 20:00. Был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку.
После посещения фестиваля Atlas Weekend, вероятно, исчез 20-летний парень
В Киеве на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНГ, пропал Онищенко Вадим Михайлович 1999 года рождения.
Парень позвонил матери, когда с Крещатика отправлялся на фест, после этого телефон был включен еще сутки, но Вадим трубку больше не брал.
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20-летний парень выходил на связь на Atlas Weekend 11 июля около 20:00. Был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку. Приметы: выглядит на 20-22 года, шатен, зеленые глаза. При наличии любой информации о местонахождении Вадима, просьба сообщить по номеру (096) 311-83-42 - мама Наталья или на линию «102».
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