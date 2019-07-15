Полмиллиона человек и 250 исполнителей: в Киеве отгремел масштабный фестиваль Atlas Weekend (видео)

Большинство посетителей снова планирует прийти фестиваль в следующем году.

Крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend завершился 14 июля в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеСофия Ротару выступила в Киеве на Atlas Weekend после 10-летнего перерыва (фото, видео)

На песенном фестивале больше всего людей пришли в первый бесплатный день, когда пела София Ротару. Из платных дней больше всего фанов было на группе The Black Eyed Peas. Закрывали фестиваль Друга Рика, The Hardkiss и alyona alyona.

Большинство посетителей снова планирует прийти фестиваль в следующем году.

Как сообщал УНИАН, российская группа Little Big заговорила на украинском на Atlas Weekend в Киеве.