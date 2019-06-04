В результате схода селя в Мексике погиб человек, трое пропали без вести (видео)

15:38, 4 июня 2019
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Сель сошел в штате Халиско.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вышедшая из-за проливных дождей из берегов река обрушила мощный селевой поток на город Сан-Габриель в мексиканском штате Халиско.

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Сель сметал все на своем пути, передает Stormnews со ссылкой на El Sol de México.

В результате погиб один человек, еще трое пропали без вести. Власти штата оказывают помощь населению и проводят оценку ущерба, нанесенного стихией.

Напомним, в китайской провинции Гуандун шесть человек погибли в результате схода оползня

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Теги: #Мексика#оползень
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