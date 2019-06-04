В результате схода селя в Мексике погиб человек, трое пропали без вести (видео)
Сель сошел в штате Халиско.
Вышедшая из-за проливных дождей из берегов река обрушила мощный селевой поток на город Сан-Габриель в мексиканском штате Халиско.
Наводнение на Закарпатье: остаются подтопленными более 240 дворов
Сель сметал все на своем пути, передает Stormnews со ссылкой на El Sol de México.
В результате погиб один человек, еще трое пропали без вести. Власти штата оказывают помощь населению и проводят оценку ущерба, нанесенного стихией.
Tras tormenta, se desborda el río San Gabriel arrastrando consigo casas y automóviles pic.twitter.com/8CLGyMPUHq— El Sol de México (@elsolde_mexico) 3 июня 2019 г.
Напомним, в китайской провинции Гуандун шесть человек погибли в результате схода оползня.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+26°... +18°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+28°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+25°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +18°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 11 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:50 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей