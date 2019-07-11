В Харькове грабитель угнал авто у таксиста и устроил погоню (видео)
14:22, 11 июля 2019Происшествия
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Во время погони угонщик потерял контроль над авто и протаранил две легковушки.
Грабитель угнал авто у таксиста и устроил погоню в Харькове
Погоня и разбитые авто: в Харькове задержали грабителя, который угнал авто у таксиста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Вооруженный ножом нападавший приказал водителю оставить машину. Тот так и сделал, а угонщик пересел за руль и изо всех сил нажал на газ.
Таксист остановил попутный автомобиль и попытался догнать вора.
Во время погони тот потерял контроль над авто и протаранил две легковушки. После чего неуправляемая машина вылетела на обочину и врезалась в бетонный столб.
В полиции говорят, от аварии травмы получил только похититель. 30-летнего мужчину госпитализировали в больницу со ссадинами и ушибами.
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