В Харькове грабитель угнал авто у таксиста и устроил погоню (видео)

Во время погони угонщик потерял контроль над авто и протаранил две легковушки.

Погоня и разбитые авто: в Харькове задержали грабителя, который угнал авто у таксиста.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Харькове молоковоз потерял колеса и перевернулся (фото)

Вооруженный ножом нападавший приказал водителю оставить машину. Тот так и сделал, а угонщик пересел за руль и изо всех сил нажал на газ.

Таксист остановил попутный автомобиль и попытался догнать вора.

Во время погони тот потерял контроль над авто и протаранил две легковушки. После чего неуправляемая машина вылетела на обочину и врезалась в бетонный столб.

В полиции говорят, от аварии травмы получил только похититель. 30-летнего мужчину госпитализировали в больницу со ссадинами и ушибами.