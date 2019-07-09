В Днепре из СИЗО выпустили парней, которые сбросили мужчину с моста ради видео

Мужчина, который был инвалидом второй группы, погиб.

В Днепре из следственного изолятора выпустили парней, которые избили мужчину и сбросили его с моста в реку, записывая процесс на видео. Мужчина скончался от полученных травм.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека... К сожалению, жизнь обычного человека сейчас не стоит ничего», - написал он.

Напомним, что в апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, избили 48-летнего мужчину, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Мужчина, инвалид второй группы, погиб.