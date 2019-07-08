В Сумской области мужчина до смерти забил знакомого скалкой и пытался на плоту сбежать в Киев

Злоумышленник убил мужчину, чтобы завладеть его банковской картой.

В Сумской области сотрудники полиции задержали мужчину, который после совершения убийства из корыстных побуждений пытался на плоту сбежать по реке в Киев.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, инцидент произошел в городе Кролевец.

В частности, в полицию обратился мужчина и сообщил, что, проснувшись в собственном доме, он обнаружил своего товарища, с которым накануне употреблял спиртные напитки, без признаков жизни. Прибывшие по вызову полицейские, выяснили, что смерть 47-летнего мужчины наступила в результате нанесенных ему ударов по голове.

«В поле зрения полицейских попал 25-летний местный житель, который жил в соседнем доме, и в тот вечер также был в компании двух мужчин. Пообщаться с ним не удалось - его не было дома и в городе. Это вызвало определенные подозрения», - говорится в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали в соседнем Шосткинском районе на берегу реки. На плоту он пытался покинуть населенный пункт.

В отделе полиции задержанный признался в убийстве и рассказал, что причиной поступка стало алкогольное опьянение и желание получить «легкие» деньги.

По его словам, во время застолья один из мужчин рассказал, что имеет на банковской карточке значительные средства. Поэтому, когда он ушел в соседнюю комнату спать, злоумышленник взял деревянную скалку и несколько раз ударил его по голове. Потом забрал карточку, снял с нее деньги и потратил на спиртные напитки и продукты питания. Понимая, что его могут искать, уехал в соседний район, где сначала скрывался у своего знакомого, а затем планировал по реке добраться до Киева.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него открыто уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины с квалификацией «разбой» и «умышленное убийство с корыстных побуждений». За содеянное ему грозит пожизненное заключение.