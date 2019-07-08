Массовое отравление детей в лагере на Николаевщине вызвала грязная вода (видео)

В лагере "Салот" эксперты обнаружили нарушения санитарных норм.

Грязная вода стала причиной массового отравления детей в лагере "Салют", расположенном в Николаевской области. В водопроводе обнаружили энтерококки, сейчас все дезинфицируют.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сам лагерь "Салют" в Коблево, с которого на больничные койки с кишечной инфекцией попали более двух десятков детей, накануне закрыли. Отдыхающих развезли по домам. Все они приехали в лагерь из разных городов Украины на бесплатный отдых за счет госбюджета. Это дети бойцов АТО, из многодетных семей или сироты.

В лагере эксперты обнаружили нарушения санитарных норм. Выяснилось: детей поселили в неотремонтированных помещениях с дырами, трещинами и старой сантехникой

Сейчас делом кроме эпидемиологов занимается и полиция.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в с. Коблево Березанского района Николаевской области с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы 16 детей, которые находились в загородном детском заведении оздоровления и отдыха «Салют». Вскоре с симптомами отравления госпитализировали еще восемь воспитанников, а также одного сотрудника.