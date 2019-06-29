Под Днепром Mercedes въехал в железнодорожную остановку – пассажиров зажало в салоне (видео)

В результате ДТП пострадало четыре человека.

В городе Подгороднее Днепровского района Mercedes въехал в железнодорожную остановку, в результате чего пассажиров зажало в салоне.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

ДТП произошло 29-го июня в 00:16 на улице Чаривная. В результате столкновения с платформой при пересечении железнодорожного пути автомобиля «Mercedes Vito» пассажиров зажало в салоне поврежденными элементами. В результате ДТП пострадало 4 человека.

Сотрудниками Службы спасения с помощью гидравлических ножниц высвобождено из поврежденного автомобиля двух пострадавших.

К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 июня, в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки с пассажирами.