Под Днепром Mercedes въехал в железнодорожную остановку – пассажиров зажало в салоне (видео)
10:13, 29 июня 2019Происшествия
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В результате ДТП пострадало четыре человека.
С помощью гидравлических ножниц высвобождено из поврежденного автомобиля двух пострадавших / фото: Информатор
В городе Подгороднее Днепровского района Mercedes въехал в железнодорожную остановку, в результате чего пассажиров зажало в салоне.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
ДТП произошло 29-го июня в 00:16 на улице Чаривная. В результате столкновения с платформой при пересечении железнодорожного пути автомобиля «Mercedes Vito» пассажиров зажало в салоне поврежденными элементами. В результате ДТП пострадало 4 человека.
фото: Информатор
Сотрудниками Службы спасения с помощью гидравлических ножниц высвобождено из поврежденного автомобиля двух пострадавших.
фото: Информатор
К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 июня, в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки с пассажирами.
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