Депутат Донецкого облсовета поставлял оборудование на подконтрольные «ДНР» шахты — СБУ

Оперативники установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний.

В Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставляли промышленное оборудование для угольных шахт на оккупированные территории Донецкой области.

«Организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в СБУ.

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Оперативники установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставляли на угледобывающие предприятия, расположенные на временно оккупированных территориях.

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» доставлялась организаторами противоправной схемы на временно оккупированную территорию Донецкой области для использования на «национализированных» предприятиях.

«Злоумышленники переправили боевикам оборудование на общую сумму более 50 млн грн ($1,9 млн). Полученные средства направлялись как на финансирование «учреждений «ДНР», в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей», — отметили в Службе.

Во время проведения обысков в админзданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки.

«Также изъяты взрывные устройства и более 500 тысяч гривен ($19 тыс.)», — добавили в СБУ.