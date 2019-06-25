На Львовщине закрыли ресторан из-за массового отравления людей на свадьбе (видео)

На владельцев наложили многотысячный штраф.

Закрыть ресторан из-за массового отравления - такое обязательство дал владелец заведения на Львовщине, где две недели назад во время свадьбы отравились 60 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Первые постраждавшие начали поступать на следующий день после банкета, далее - госпитализированных было все больше и больше. Все они в ресторане ели салаты, блюда из мяса и рыбы, а впоследствии имели одинаковые симптомы отравления. Во время проверки у работников ресторана обнаружили стафилококк, кишечную палочку и сальмонеллу. В заведении была грязная посуда, не было документов, удостоверяющих качество продуктов. Стены, потолок и пол помещения были поражены грибком, а работники кухни не имели карт медицинского обследования.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. Кроме закрытия заведения, на владельца ресторана наложили штраф в 25 тысяч гривень.