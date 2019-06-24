9-летнего Захара Черевко в Киеве убили из-за компьютера - СМИ

С ребенком расправился алкоголик и наркоман, которого могут признать невменяемым.

Мама убитого Захара Черевко ранее подарила ему компьютер, который 30-летний брат ее сожителя то ли считал своим, то ли сам претендовал на подарок.

Взрослый, нигде не работающий брат сожителя матери убитого мальчика закатил огромный скандал и решил поквитаться за "обиду" с 9-летним малышом.

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"22 июня подозреваемый проснулся в четыре утра, выпил бутылку водки, потом снова заснул, потом опять проснулся и пил. В последний раз он опорожнил бутылку в четыре вечера и пошел к дому Захара, - рассказали "КП" в пресс-службе столичной полиции. - Мальчик вышел из дома около восьми вечера. Он сказал бабушке, что должен что-то спросить у прохожих и записать в свой блокнот".

Этот блокнотик, как и рубашечку, потом найдут спрятанными на берегу Вырлицы.

"Ребенок пошел со взрослым потому, что знал его и не опасался, - рассказывают в полиции. - Родственник отчима позвал малыша купаться. Орудия убийства он приготовил заранее".

На подозреваемого удалось выйти благодаря видеокамерам, которые зафиксировали взрослого и ребенка, когда те шли рядом. Тело Захара водолазы вытаскивали из воды, когда изверг уже давал показания в полиции. В детстве этот человек якобы лечился от шизофрении, его могут признать невменяемым.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 30-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика.