Перед судом предстанут семь полицейских, которые прикрывали воров на столичном вокзале
Перед судом предстанут семь сотрудников столичной полиции, под прикрытием которых на территории Киевского железнодорожного вокзала длительное время орудовали профессиональные воры.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении преступной группы, в состав которой входили семь полицейских.
«Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-пассажирский. К совершению преступлений последний привлек начальника оперативно-поискового сектора отдела криминальной полиции Соломенского УП ГУ НП в городе Киеве, оперуполномоченного, трех полицейских сектора превенции и полицейского-водителя», - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в группу входили трое карманных воров, которые непосредственно осуществляли похищение имущества граждан.
Установлено, что, в соответствии с распределением ролей, полицейские координировали действия воров, определяя время и место их работы, а также совершали действия, которые помогли бы ворам избежать уголовной ответственности.
«Так, на протяжении августа-ноября 2017 года данной группой была совершена серия краж личного имущества граждан, чем причинен материальный ущерб на сумму около 380 тыс. грн», - отметили в прокуратуре.
Выяснилось также, что воры не только платили правоохранителям дань, но и систематически делились с ними похищенным у людей имуществом.
Членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы.
Всего, во время досудебного расследования сообщено о подозрении 10 лицам, интересы которых представляют 13 адвокатов.
Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества, добавили в ведомстве.