В Польше украинца, потерявшего сознание на работе, вывезли в лес и бросили умирать

В Украине у погибшего украинца осталось трое несовершеннолетних детей.

Недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве Польши в лесу нашли тело 36-летнего украинца Василия Чорнея.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Как сообщает полиция, украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. В жаркий день мужчине стало плохо и он потерял сознание. Владелица предприятия запретила другим работникам вызвать скорую помощь, приказав всем идти домой. После этого тело мужчины исчезло с территории предприятия. Также при странных обстоятельствах исчез один из украинцев, который с ним жил и работал.

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Владелицу предприятия взяли под стражу, а пропавшего украинца объявили в розыск. Через несколько дней его нашли в одном из хостелов.

В полиции подчеркнули, что доказательства и другие материалы дали основания для предъявления владелице обвинения в неоказании помощи бессознательному мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание также грозит задержанному гражданину Украины, который скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

По словам жены Василия Чорнея Натальи, ранее украинец не имел проблем со здоровьем, не терял сознания и не имел эпилепсии. В Украине у него осталось трое несовершеннолетних детей.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины, четвертый попал в больницу с тяжелыми травмами.