Во Львове черной краской облили здание консульства Беларуси
13:07, 21 июня 2019Происшествия
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку на здании / фото Facebook Игорь Зинкевич
Во Львове сегодня, 21 июня, неизвестные облили черной краской фасад здания, где размещается почетное консульство Республики Беларусь.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Согласно сообщению, неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку с надписью названия консульства Беларуси во Львове.
Решается вопрос об открытии уголовного производства / фото Facebook Игорь Зинкевич
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия и причастные к этому – устанавливаются.
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