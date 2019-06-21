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Во Львове черной краской облили здание консульства Беларуси

13:07, 21 июня 2019
Происшествия
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Неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку на здании / фото Facebook Игорь Зинкевич

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно сообщению, неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку с надписью названия консульства Беларуси во Львове.

Решается вопрос об открытии уголовного производства / фото Facebook Игорь Зинкевич

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия и причастные к этому – устанавливаются.

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Теги: #Беларусь#консульство#краскапогода во Львове