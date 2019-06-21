Во Львове черной краской облили здание консульства Беларуси

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Во Львове сегодня, 21 июня, неизвестные облили черной краской фасад здания, где размещается почетное консульство Республики Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно сообщению, неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку с надписью названия консульства Беларуси во Львове.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия и причастные к этому – устанавливаются.