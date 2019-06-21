Зацепило поездом: в киевском метро произошло кровавое ЧП с пассажиром (фото)

Потерпевшему оказывали помощь очевидцы происшествия и правоохранители.

В Киеве в пятницу, 21 июня, на станции метро "Контрактовая площадь" пассажир потерял сознание посреди перрона. В результате падения ему сильно травмировало голову проезжающим поездом.

Фото с места ЧП опубликовали в Facebook "Киев Оперативный". Состояние пострадавшего уточняется.

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"По предварительной информации, по неизвестным причинам молодой человек упал и ударился головой. В этот момент мимо проезжал поезд и задел ему голову", – уточнили в соцсети.

Потерпевшему оказывали помощь очевидцы происшествия и правоохранители.

Информация о задержке поездов из-за ЧП на "Контрактовой" не поступала.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в час пик закрыта станция метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности".