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В Одессе нашли мертвым еще одного пропавшего ребенка - 8-летнего мальчика (фото)

09:26, 20 июня 2019
Происшествия
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Тело мальчика обнаружили в море / facebook.com

О поисках ребенка сообщал инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.

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Ребенок находился на одном из пирсов пляжа "Ланжерон" вместе с родственниками, после чего скрылся с их поля зрения. Ближе к ночи в полиции сообщили, что ребенка нашли. Водолазы достали мальчика со дна моря, в 10 метрах от места, где он играл.

"Сейчас для выяснения полных обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители. Для установления точной причины смерти тело ребенка направили на судмедэкспертизу", - говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

facebook.com

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

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Теги: #Одесса#смертьпогода в Одессе