В Одессе нашли мертвым еще одного пропавшего ребенка - 8-летнего мальчика (фото)

Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10 метрах от места, где он играл.

В Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, о поисках которого объявили ранее.

О поисках ребенка сообщал инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.

Читайте такжеДушил, затем раздел: появились жуткие подробности гибели 11-летней девочки под Одессой

Ребенок находился на одном из пирсов пляжа "Ланжерон" вместе с родственниками, после чего скрылся с их поля зрения. Ближе к ночи в полиции сообщили, что ребенка нашли. Водолазы достали мальчика со дна моря, в 10 метрах от места, где он играл.

"Сейчас для выяснения полных обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители. Для установления точной причины смерти тело ребенка направили на судмедэкспертизу", - говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.