В Запорожской области изнасиловали 6-летнюю девочку

По словам заявительницы, на момент преступления она находилась на лечении в больнице.

В Запорожской области педофил изнасиловал 6-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Заявление в полицию мама ребенка подала 18 июня.

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"В полицию Запорожской области обратилась молодая женщина, 1997 г.р., с заявлением о том, что по месту жительства в поселке ее сожитель, 2001 г.р., неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь 2013 г.р." – написал Аброськин.

По словам заявительницы, на момент преступления она находилась на лечении в больнице.

"В настоящее время полицией принимаются меры по задержанию подонка и проведению необходимой проверки", – отметил Аброськин.

Как сообщалось, в начале июня в Киеве изнасиловали девушку по дороге к метро "Бориспольская".