На Донетчине вспыхнул сильный пожар: издалека виден столб черного дыма (фото, видео)
21:08, 18 июня 2019Происшествия
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Пожар произошел в здании бывшего ДК "Машиностроитель".
В Бахмуте Донецкой области вспыхнул сильный пожар в здании бывшего ДК "Машиностроитель".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная журналистка Гаяне Авакян.
"В Бахмуте серьезный пожар. Горит здание бывшего ДК "Машиностроитель", - написала она, добавив фото и видео с места события.
Как сообщал УНИАН, 10 июня в одесской психбольнице произошел пожар, вследствие которого погибли 7 человек.
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