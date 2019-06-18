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На Донетчине вспыхнул сильный пожар: издалека виден столб черного дыма (фото, видео)

21:08, 18 июня 2019
Происшествия
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В Бахмуте Донецкой области вспыхнул сильный пожар в здании бывшего ДК "Машиностроитель".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная журналистка Гаяне Авакян.

"В Бахмуте серьезный пожар. Горит здание бывшего ДК "Машиностроитель", - написала она, добавив фото и видео с места события.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в одесской психбольнице произошел пожар, вследствие которого погибли 7 человек.

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Теги: #пожар#Донецкая область