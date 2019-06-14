Экс-кандидата в президенты Украины в Ивано-Франковске облили нечистотами (видео)
В Ивано-Франковске по факту совершения хулиганских действий в отношении народного депутата Александра Шевченко открыто уголовное производство.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 13 июня в 17:35 на линию «102» поступила информация, что в сквере областного центра неизвестный совершил хулиганские действия в отношении 48-летнего мужчины.
Прибыв на место происшествия, следователи установили, что в 17:00 между группой лиц и пострадавшим возник спор, а затем неизвестный подошел к нему и совершил хулиганские действия. В настоящее время активно проводятся следственные действия.
Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также опрашивают свидетелей происшествия.
Читайте такжеВ Одессе задержан мужчина, обливший нечистотами известную активистку
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Начальник ГУ НП в области Владимир Голубош подчеркнул, что расследование будет проведено объективно, а полицейские остаются аполитичными. Он заверил, что виновные будут привлечении к ответственности. Также Голубош обратился к кандидатам в народные депутаты быть взаимовежливыми и придерживались моральных и этических норм при проведении предвыборной агитации.
Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Шевченко, вчера в парке воинов интернационалистов в Ивано-Франковске его облили нечистотами. По словам народного депутата, он встретился с группой людей, которые стали ему угрожать и требовать не высовываться в Верховную Раду от города Ивано-Франковск.
Шевченко отметил, что, когда угрозы на него не подействовали, к ним подошел под видом работника коммунальной службы города человек и из ведра облил его грязью.