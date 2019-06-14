В Черниговской области сторонник кандидата в депутаты избил двух журналистов

Подозреваемый в избиении из-за плохого самочувствия госпитализирован.

В Черниговской области полиция открыла уголовное производство по факту избиения сторонником кандидата в депутаты двух журналистов в г. Прилуки.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, на котором один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью.

Отмечается, что сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу в связи с имеющейся у них информацией о возможном подкупе избирателей на этом мероприятии.

«В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и нанес им телесные повреждения», - говорится в сообщении.

После инцидента он забаррикадировался у себя дома и некоторое время не впускал полицию. Только когда сотрудники полиции сообщили, что будут проводить обыск, мужчина открыл дверь.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Гражданин пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной», - отметили в полиции.

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что журналистов осмотрел врач, их не госпитализировали.