В Бердичеве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа
18:49, 13 июня 2019Происшествия
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Ребенок выжил, его доставили в реанимацию.
За жизнь ребенка борются врачи / фото УНИАН
В Бердичеве госпитализирован двухлетний мальчик, выпавший из окна девятого этажа жилого дома.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация о том, что из окна жилого дома выпал ребенок, поступила в полицию 13 июня в 16:20.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Работники полиции установили, что потерпевшим является мальчик, 2017 г.р.
«Ребенок, 2017 г.р., неполных два года, получил тяжелые телесные травмы в результате падения с высоты», - говорится в сообщении.
Ребенка доставили в реанимацию одной из больниц, за его жизнь борются врачи.
Причина падения ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Также полиция определяется с правовой квалификацией происшествия.
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