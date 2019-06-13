В Бердичеве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа

Ребенок выжил, его доставили в реанимацию.

В Бердичеве госпитализирован двухлетний мальчик, выпавший из окна девятого этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация о том, что из окна жилого дома выпал ребенок, поступила в полицию 13 июня в 16:20.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Работники полиции установили, что потерпевшим является мальчик, 2017 г.р.

«Ребенок, 2017 г.р., неполных два года, получил тяжелые телесные травмы в результате падения с высоты», - говорится в сообщении.

Ребенка доставили в реанимацию одной из больниц, за его жизнь борются врачи.

Причина падения ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Также полиция определяется с правовой квалификацией происшествия.