В саду жителя Ривненщины откопали крупнейший в Украине схрон боеприпасов (фото)

Как говорят правоохранители, такого количества взрывчатки не находили в схронах даже на Востоке государства.

В саду в ривненской глубинке 11 июня полиция обнаружила крупнейший в Украине схрон боеприпасов. Как говорят правоохранители, такого количества взрывчатки не находили в схронах даже на Востоке государства.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Антон Крук, во время санкционированного обыска у одного из домов в селе Сеянцы Острожского района, к которому нужно было добираться несколько километров по грунтовой дороге, был обнаружен схрон боеприпасов. Он был закопан на глубине полтора метра.

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«В тайнике хранилось 109 корпусов гранат РГД-5, 39 — корпусов гранат Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 – подствольных гранат ВОГ-25, 6 – противотанковых гранат РПГ-7М, 29 – реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 – реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 мм и один – калибра 9 мм», - отмечает пресс-служба полиции.

Сейчас выяснилось, что в доме проживает 45-летний мужчина. Он к уголовной ответственности ранее не привлекался. Характеризуется положительно. Дом принадлежит его матери. Сейчас определяется круг людей, причастных к созданию схрона. Мужчину не задерживали.

Все изъятое полиция обещает направлять для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет.