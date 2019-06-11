В Днепре женщина продавала гранаты в подземном переходе

На месте происшествия у злоумышленницы изъяли две гранаты Ф-1 с запалами.

В Новокодакском районе г. Днепра вчера правоохранители задержали 52-летнюю местную жительницу, которая в подземном переходе продавала гранаты.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, злоумышленница хранила боеприпасы в обычной коробке.

Во время оперативных мероприятий полицейские Днепровского отдела полиции изъяли у женщины две гранаты Ф-1 с запалами и задокументировали факт продажи боеприпасов.

В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили два гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что женщина уже была ранее судимым за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Она задержана в порядке ст. 208 УПК.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Согласно ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины ей грозит до 7 лет лишения свободы.