В Кривом Роге на предприятии погиб работник

Погрузчик наткнулся на горную породу и перевернулся, в результате чего 32-летний работник получил несовместимые с жизнью травмы.

В понедельник, 10 июня, на предприятии «Интервзрывпром» в результате несчастного случая погиб работник.

Об этом сообщает Первый городской.

Читайте также"ДНР" сообщила о гибели двух шахтеров в частной "копанке"

Отмечается, что погрузчик наткнулся на горную породу и перевернулся. Мужчина, который находился внутри, выпал из кабины и попал под машину. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина, которому было 32 года, работал взрывником-подрывником. На месте работали сотрудники полиции и прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.