По журналисту в Харькове стрелял активист Нацкорпуса - администрация ТЦ

Бойцы и активисты политической партии «Национальный корпус» принимали участие в силовом конфликте на территории ТЦ «Барабашово» в пятницу, 7 июня, заявляет администрация ТЦ «Барабашово».

По ее данным, в ходе конфликта бойцы «Национального корпуса», помимо арматур, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие в отношении мирных граждан, предпринимателей и стреляли в журналиста Вадима Макарюка.

Об этом говорится в заявлении администрации ТЦ.

Как видно в опубликованном видео, мужчина открыл огонь по людям, в частности, в сторону журналиста 24 канала Вадима Макарюка.

По данным пресс-службы администрации, службе безопасности ТЦ удалось выяснить, что мужчина, который на видео стреляет по людям, является активистом «Национального корпуса» и участвовал в ряде партийных мероприятий. В подтверждение опубликованы фотографии с соответствующей символикой.

«Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего. Мы обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы остановить беспредел и бандитизм со стороны партии «Национальный корпус», - отмечают в администрации ТЦ.

Администрация «Барабашово» готова содействовать правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, чтобы все виновные стороны понесли ответственность. Кроме того, служба безопасности сейчас изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать бойцов Национального корпуса, которые избивали журналиста Вадима Макарюка во время силового конфликта с ветеранами АТО.

«На данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия», - отметили в администрации ТЦ.

Напомним, силовой конфликт произошел 7 июня, группа бойцов «Национального корпуса» захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию», - сообщила пресс-служба ТЦ.

По данным пресс-службы, представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендатора и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов.